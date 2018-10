Infraestruturas de Portugal analisa pedido de traço contínuo no IC8

A Infraestruturas de Portugal está a fazer análise técnica de medidas para aumentar a segurança no IC8, mas afirma que o acidente ocorreu num troço em reta com uma via por sentido, “que se encontra em bom estado de conservação, tanto ao nível do pavimento como dos equipamentos de sinalização e segurança”.

Em resposta enviada à Renascença, a empresa adianta que recebeu a proposta da autarquia de Pombal, para colocar uma linha contínua no troço onde aconteceram dois acidentes com vítimas mortais, no espaço de menos de um mês.Essa proposta está em análise.

A Infra-estruturas de Portugal sublinha também que "as medidas de reforço ou reformulação da sinalização existente, ou de colocação de novos equipamentos de segurança, serão implementadas caso a análise da sua viabilidade técnica confirme que podem contribuir para um efetivo aumento das condições de segurança".

A empresa revela ainda que foram realizadas inspeções de segurança no local do IC8, logo após o acidente de 24 de Setembro, "tendo concluído pela não existência de deficiências ao nível da infraestrutura que pudessem estar na origem destes acidentes".