Marcelo sabia do memorando de Tancos? "Soube agora como todos os portugueses"

"O que aconteceu nas últimas semanas não altera em nada aquilo que é a preocupação fundamental, que é: os portugueses têm de saber o que aconteceu com o desaparecimento das armas, quem foi, como, porquê, de que maneira, com que destino, e depois como é que foram recuperadas", defendeu.

Questionado se em nenhum momento foi informado de um memorando sobre as circunstâncias da recuperação do material, respondeu: "Eu vim a saber desses factos como todos os portugueses, agora, quando eles apareceram".

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava em resposta aos jornalistas, após um passeio de elétrico em Lisboa com os reis dos belgas, reiterou a afirmação que fez no sábado à agência Lusa de que desconhecia os factos relacionados com a recuperação do material militar desaparecido do paiol de Tancos.

O Presidente da República insistiu que os portugueses têm de conhecer rapidamente a verdade sobre o caso de Tancos e ver "a luz ao fundo do túnel", mas ressalvou que respeita a autonomia do Ministério Público.

Segundo o Presidente da República, no entanto, "seria muito insensato neste momento dizer mais" sobre a evolução deste processo judicial, para além de "solicitar a maior rapidez no avanço e na conclusão da investigação".

"Porque é muito importante, como eu disse, para o Estado de direito e para o prestígio das Forças Armadas. Respeito os prazos próprios do Ministério Público", frisou.

Quanto à afirmação que fez à agência Lusa de que não sabia nem sabe "os factos que ocorreram e as inerentes responsabilidades" e de continua a exigir o esclarecimento de "toda a verdade, doa a quem doer", justificou: "Perguntaram-me e eu achei que era importante reafirmar aquilo que considero fundamental".

"É que não desapareceu a prioridade quanto à descoberta daquilo que está em causa em Tancos. Para que não haja dúvidas, eu insistia, insisto e insistirei, sempre que possível", completou o Presidente da República.

Interrogado se considera que a saída do general Rovisco Duarte das funções de Chefe do Estado-Maior do Exército contribui para a credibilização das Forças Armadas, o chefe de Estado não respondeu diretamente à questão.

"Eu sempre entendi que as Forças Armadas são uma instituição estruturante na sociedade portuguesa e no Estado de direito. Falei nisso no 05 de Outubro, já tinha falado no 25 de Abril, já tinha falado no 10 de Junho. Em cada ocasião falo nisso. E uma das componentes fundamentais é, naturalmente, a unidade, a coesão e, ao mesmo tempo, a compreensão pela sociedade portuguesa do papel fundamental das Forças Armadas", declarou.