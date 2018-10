Rui Vitória: "Vamos criar problemas à equipa do Ajax"

Rui Vitória diz que o Benfica vai à procura dos três pontos frente ao Ajax e recusa a ideia de uma estratégia defensiva para o conseguir.

Em declarações na sala de imprensa do Amesterdam Arena, o técnico das águias elogiou a qualidade do adversário, mas não muda a filosofia de jogo:

"Temos consciência que o Ajax a nível ofensivo tem várias virtudes e dinâmicas interessantes, mas não vale a pena alterar a nossa forma de trabalhar. Eles são fortes, mas nós também temos jogadores de qualidade e com grande vivência neste tipo de jogos. Amanhã teremos todos os cuidados necessários e a nossa personalidade e ambição para enfrentar um jogo destes".

Vitória nega categoricamente um Benfica atrás apenas do empate no terreno do Ajax: "Há três pontos por disputar e não pensámos em estratégicas para levar um ponto. De uma forma genérica, a nossa equipa é ofensiva e vai sempre à procura da vitória".

"Temos noção, porém, que teremos de ser fortes nos vários momentos de jogo. Teremos de saber onde defender e de que forma controlar os espaços, e depois não perder a bola com facilidade. Vamos criar problemas à equipa do Ajax, e vai ser um jogo interessante", adicionou.

O treinador das águias abordou ainda a integração dos jovens no plantel principal, filosofia semelhante no Ajax, e deu o exemplo de Gedson: "Temos outros jogadores para além do Gedson, como o João Félix, o Jota, o Rúben Dias e outros jogadores que já sairam e outros que ainda virão. No Ajax trabalha-se de forma parecida, muito integral".

"Com 18 ou 19 anos os jogadores já chegam com grande capacidade para o futebol de alta competição. O Gedson? Está a fazeru ma campanha muito positiva e com uma evolução tremenda", rematou.

O Ajax-Benfica tem data marcada para terça-feira, às 20h00, jogo a contar para a terceira jornada da I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.