André Almeida elogia "jogadores de grande valor" do Ajax

André Almeida, lateral direito do Benfica, acredita numa vitória no terreno do Ajax, em partida a contar para a Liga dos Campeões.

Em declarações na conferência de imprensa em Amesterdão, o defesa encarnado elogiou a equipa adversária: "É uma excelente equipa, com jogador de grande valor. Tivemos esta semana para trabalhar para este jogo e estamos preparados".

"O respeito é o mesmo com todos os adversários e é uma luta a quatro para passar. Todas têm possibilidade de seguir em frente", adicionou.

André Almeida não exclui o AEK da luta pela passagem, apesar dos zero pontos conquistados nas duas primeiras jornadas: "O AEK e o Bayern teem os mesmos pontos. Só se fez dois jogos ainda, e o AEK não está fora das contas. É mais um jogo que vamos fazer de tudo para sair na frente".

O lateral acredita que vai ser um jogo "dividido", mas espera "que a vitória sorria" para o lado das águias.

Sobre os possíveis adversários que vai enfrentar no corredor, André Almeida mostrou-se confiante para vencer os duelos:

"Já vi todos os jogadores do Ajax. Não será só o Zyech que pode jogar ali, fazem muitas permutas. Pode jogar o Neres ou o Tadic. Todos são de qualidade, mas espero vencer os duelos individuais".