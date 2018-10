Embarcação "Mestre Silva" foi encontrada. Restantes três pescadores continuam desaparecidos

A embarcação de pesca que naugrafou há uma semana em Espinho foi encontrada. A Marinha portuguesa confirma que encontrou o "Mestre Silva" no fundo do mar, com recurso a um veículo submarino de controlo remoto. Ainda não há sinal dos restantes três pescadores que não foram resgatados.

O navio hidrográfico "Almirante Gago Coutinho", um dos vários meios que procura pelos três tripulantes que desapareceram, encontrou o barco naugrafado esta segunda-feira. Em comunicado, a Marinha acrescenta ainda que houve dificuldades em recolher o "Mestre Silva", devido à "presença de redes de emalhar ao redor da embarcação".

A embarcação "Mestre Silva", com cerca de 12 metros, registada na Póvoa de Varzim, mas que operava habitualmente a partir do porto de Matosinhos, distrito do Porto, naufragou na manhã de segunda-feira a cerca de dez milhas (19 quilómetros) ao largo de Esmoriz, em Espinho, distrito de Aveiro, com cinco tripulantes a bordo.



Um pescador foi resgatado com vida. Rafael Silva, de 54 anos, natural de Vila do Conde, era o mestre da embarcação e teve de receber assistência no hospital de Santa Maria da Feira. Há um morto confirmado, natural da Póvoa de Varzim, também com 54 anos.

Três continuam desaparecidos: um português, natural de Vila do Conde, de 64 anos, e dois indonésios, de 26 e 33 anos.

A Marinha anunciou ainda que terminou as buscas e expressou "sentidas condolências" às famílias dos pescadores.