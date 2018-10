Mathieu reintegrado a dois dias da receção ao Arsenal

Jérémy Mathieu está de volta aos treinos do Sporting. O central francês foi o grande destaque do treino desta segunda-feira, uma vez que foi integrado no trabalho de campo do plantel, a dois dias do duelo com o Arsenal, para a Liga Europa.

Bas Dost e Raphinha, que estão lesionados, continuam aos cuidados do departamento médico do clube. José Peseiro voltou a chamar Elves Baldé, jogador da equipa de sub-23, ao treino.

O Sporting recebe o Arsenal na quinta-feira, às 17h55, no Estádio José Alvalade, para a terceira jornada do grupo E da Liga Europa. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.