Damir Skomina apita receção do Sporting ao Arsenal

Damir Skomina foi anunciado, esta segunda-feira, como árbitro do encontro entre Sporting e Arsenal, para a terceira jornada do grupo E da Liga Europa.

O árbitro esloveno ajuizará pela segunda vez um jogo dos leões. A primeira foi a derrota com o Borussia Dortmund, por 2-1, na Liga dos Campeões de 2016/17. Skomina já apitou seis vezes o Benfica: três empates, duas derrotas e uma vitória. Também já dirigiu um jogo do FC Porto e outro do Sporting de Braga.

Sporting e Arsenal, ambos com seis pontos, disputam a liderança do grupo. O jogo realiza-se na quinta-feira, às 17h55, em Alvalade, e terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.