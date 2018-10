Lopetegui não sabe se estará no banco no clássico frente ao Barcelona

Julen Lopetegui, treinador do Real Madrid, mostrou-se convicto em mudar o momento de forma dos "merengues" e não confirma se continuará no clube por muito mais tempo.

Em declarações na conferência antes da partida frente ao Viktoria Plzen, o técnico diz que a preparação para a partida europeia está a ser normal, apesar do mau momento de forma:

"A equipa está a preparar-se como habitualmente. É um jogo de Liga dos Campeões que enfrentamos com ambição e vontade. Se é o meu último jogo aqui? Só penso no jogo de amanhã e mais nada. Se estão à procura de um treinador ferido, não procurem aqui".

Questionado sobre se estará no banco no próximo fim-de-semana no clássico frente ao Barcelona, Lopetegui não confirma: "Hoje estou aqui equipado, não posso confirmar mais do que o momento atual. Sou o treinador do jogo de amanhã".

Isco reforça confiança em Lopetegui e desvaloriza saída de CR7

Isco também esteve presente na conferência de imprensa e defendeu Julen Lopetegui. O internacional espanhol acredita que seria uma "loucura" despedir o treinador.



"A imprensa não tem poder para demitir um treinador. Não existe a polémica que tentam criar. Estamos tranquilos e confiamos no treinador. Seria uma loucura mudar de treinador. Há que o deixar trabalhar. Assim teriam de nos despedir a todos também, não só o técnico".

O médio diz que a equipa é a primeira a ressentir as derrotas, e assume responsabilidade no mau momento de forma. Ainda assim, Isco acredita que o momento pode mudar:

"Podemos dar a volta e é isso que vamos fazer. Depende de nós e da equipa técnica. Sabemos o que temos a fazer".

Questionado sobre se sente falta de Cristiano Ronaldo, devido à falta de golos do Real Madrid, Isco remeteu para outros colegas:

"Sinto falta do Carvajal e do Bale [lesionados]. Não podemos ir buscar soluções fora do clube. Temos muitas e boas opções. Não podemos continuar a chorar por alguém que não quis estar aqui".