Atenção, Benfica. Ajax renova com Dolberg até 2022

O Ajax anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Kasper Dolberg.

O avançado dinamarquês de 21 anos é uma das maiores promessas do Ajax e prolongou o vínculo por mais um ano, válido agora até 2022.

O ponta-de-lança recebe assim uma injeção de motivação em semana de confronto europeu frente ao Benfica. Dolberg "explodiu" no futebol holandês em 2016/17, ao apontar um total impressionante de 23 golos em 48 jogos.

Na temporada passada, o internacional dinamarquês teve vários problemas com lesões. Esta época, Dolberg está de volta à máxima força e leva já quatro golos registados em sete jogos.

"Estou com a sensação que estou novamente em forma, mas tenho de continuar a mostrar o que tenho feito nas últimas semanas. Estou muito feliz aqui no Ajax", disse o avançado, em declarações reproduzidas no site do Ajax.