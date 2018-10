Treinador do Ajax reparte favoritismo com o Benfica

O Ajax está no primeiro lugar do Grupo E da Liga dos Campeões, no entanto, o treinador, Erik ten Hag, não acredita que isso signifique que os holandeses são favoritos para o jogo com o Benfica.

"Não somos favoritos. O Benfica joga bem, o Ajax também jogou muito bem em Munique, foi um empate que deu muita confiança. O Benfica é uma equipa muito forte, por isso não posso considerar o Ajax favorito", frisou o técnico, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida da terceira jornada.

Ten Hag salientou que o Benfica "tem muita experiência, é uma equipa confiante e vai jogar ao ataque". O Ajax também vai jogar pelos três pontos, que lhe dariam aproximação importante aos oitavos-de-final: "Jogamos em casa, queremos ganhar, é esse o nosso papel e é isso que queremos fazer para ficar numa boa posição, mas nada fica decidido".

Os holandeses têm estratégia para lidar com Jonas, caso o avançado brasileiro jogue. "O Ajax está preparado para isso, mas não sabemos se joga. O importante é o Ajax olhar para si mais do que para aquilo que o Benfica possa apresentar", sublinhou Erik ten Hag.

O Ajax-Benfica joga-se na terça-feira, às 20h00, na Johan Cruyff ArenA. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.