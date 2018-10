Frio regressa em força no final da semana

O sol do início da semana vai ser de pouca duração. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de sexta feira as temperaturas vão começar a descer e o fim-de-semana vai mesmo fazer os portugueses tirar os casacos grossos do armário.

Segundo a meteorologista Patrícia Gomes, do IPMA, "espera-se que a temperatura máxima vá descer um pouco por todo o território e sábado, tanto a temperatura mínima como a tempratura máxima, irão ter uma descida".

A meteorologista alerta ainda para a descida drástica nas regiões do interior e na Serra da Estrela. No interior, "já se esperam temperaturas inferiores a 5ºC", diz. Na Serra da Estrela, as temperaturas mínimas poderão chegar a valores negativos.

Junto ao litoral, as temperaturas não vão descer tanto, mas o frio vai-se fazer sentir. "Esperam-se valores de temperatura mínima que irão variar entre os 7ºC e os 11ºC", alerta Patrícia Gomes. Já a máxima não vai subir acima dos 20ºC.