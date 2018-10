Sérgio Conceição recebe uma boa e uma excelente notícia

O último treino do FC Porto antes da partida para Moscovo, onde vai defrontar o Lokomotiv, para a terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, trouxe duas boas notícias para Sérgio Conceição.

Uma delas é a recuperação total de Hernâni. O extremo foi considerado apto pelo departamento médico portista e já treinou a 100%, totalmente integrado no grupo, segundo o site oficial dos dragões. A outra boa notícia, embora mais moderada, tem a ver com Otávio. O médio brasileiro continua no boletim clínico, no entanto, evoluiu esta segunda-feira para treino integrado condicionado e está mais perto do regresso.

Quem continua longe de voltar à competição é Aboubakar. O avançado camaronês prosseguiu o tratamento à lesão no joelho esquerdo, contraída durante a segunda parte do jogo contra o Tondela.

Os dragões seguem viagem para a Rússia depois do almoço e quando voltarem a treinar, na terça-feira, já será no estádio do Lokomotiv, às 16h30, com 15 minutos abertos aos jornalistas. Antes, às 15h45, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão do desafio com os russos.

O Lokomotiv-Porto joga-se na quarta-feira, às 20h00, em Moscovo. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.