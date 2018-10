Pombal. Acidente mortal corta trânsito no IC8

Um choque frontal provocou a morte a duas pessoas no Itinerário Complementar 8, em S. João da Ribeira, em Pombal. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse que o acidente obrigou ao corte da via nos dois sentidos.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 11h17.

O CDOS informou ainda que os dois homens tinham 45 e 56 anos.

O acidente ocorreu no mesmo local onde morreram seis pessoas, após uma colisão frontal, em 24 de setembro.

No local estão 15 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.