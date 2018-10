Marega pode aproveitar lentidão da defesa do Lokomotiv

Aproveitar a lentidão da defesa do Lokomotiv é o caminho que Ricardo Alves indica ao FC Porto na visita que a equipa de Sérgio Conceição fará a Moscovo, para a Liga dos Campeões. O médio português, formado nas escolas do Dragão, joga no Orenburg, do campeonato russo, e já vê Marega a ultrapassar os elementos mais recuados do Lokomotiv.

"A defesa [do Lokomotiv] é um bocado lenta e o Porto, nas transições, com o Marega, pode fazer estragos. Eles são lentos e o Porto é fortíssimo nas transições. Parece-me que esse é um aspeto a ter em conta", observa Ricardo Alves, em entrevista à Renascença.

Por outro lado, o médio recomenda muita concentração aos dragões na hora de defender, porque o Lokomotiv "gosta de esperar pelo erro do adversário". "São duas equipas que vão esperar por esse erro e na Liga dos Campeões tudo se decide no detalhe. Penso que este jogo não vai fugir à regra", considera.

Desde o início da época no FK Orenburg, 8º classificado da liga russa, onde chegou depois de três épocas nos eslovenos do Olimpija Ljubljana, Ricardo Alves elege o compatriota Manuel Fernandes como o "melhor jogador do Lokomotiv". O médio destaca, ainda, a influência dos irmãos Miranchuk no jogo da equipa orientada por Yuriy Semin.

Por fim, Ricardo Alves avisa a comitiva azul e branca que nesta altura "já faz frio em Moscovo", sublinhando, no entanto, que "não será pela temperatura que o jogo não será bom". Quanto ao ambiente no estádio, o médio do Orenburg recorda que os adeptos "são calorosos e não param" de incentivar a sua equipa.



O Lokomotiv-FC Porto, a contar para a 3ª jornada do Grupo D, é na quarta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.