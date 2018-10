"Neymar não voltará ao Barcelona", garante presidente

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, garante que Neymar não voltará ao clube. O avançado brasileiro deixou os catalães, no verão de 2017, rumo ao PSG, numa transferência que se tornou a mais cara da história do futebol: 222 milhões de euros.

"Neymar não voltará ao Barcelona. Não voltará nem está previsto que volte", sublinhou Bartomeu, em entrevista concedida ao programa "El Matí", da "Catalunya Radio". "Não houve nenhuma chamada [telefónica] e nenhuma reunião. Não houve nenhum contacto", reforçou.

A saída de Neymar foi polémica, uma vez que o próprio Bartomeu referira, na altura, que tinha "200% de certeza" que o craque ficaria no Barcelona. Essa certeza não se concretizou, tendo o jogador pagado a cláusula de rescisão, e o presidente não gostou. "Não gostamos que os jogadores paguem as suas cláusulas e vão embora", reconheceu.

Neymar cumpre a sua segunda época no Paris Saint-Germain. Em 41 jogos pelos franceses, tem 39 golos marcados. Esta temporada, apesar dos vários rumores de saída, já leva 11 "tentos" em 11 partidas.