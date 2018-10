Carlos Lopes gostaria de ter "os dois amores" no Estádio dos Trambelos

A vitória do Lusitano de Vildemoinhos na 3ª eliminatória da Taça de Portugal levou "felicidade e alegria" às gentes da Beira Alta. Os beirões afastaram uma equipa da I Liga, o Nacional da Madeira, tornando-se o maior "tomba-gigantes" desta ronda.

A assistir ao desafio esteve o campeão olímpico Carlos Lopes, natural de Vildemoinhos, e que junto ao presidente António Loureiro "viveu intensamente a vitória de um dos clubes do coração".

Até por esse fator, o dirigente do emblema da Beira Alta queria receber no Estádio dos Trambelos o Sporting Clube de Portugal. Se não for possível, que seja Benfica ou FC Porto. Importante "em todos os aspetos", diz o presidente do Lusitano, quando se sabe como a deslocação de uma destas equipas faz mexer não só a economia do clube, mas também da cidade.

O presidente do emblema beirão é mais prudente quando a pergunta incide sobre as condições do recinto de jogo. Será que o Estádio dos Trambelos tem condições para receber um jogo com um grande. A pergunta tem como base exemplos recentes, como Sertanense e Loures, e por isso mesmo, António Loureiro confessa "não ter resposta", pois desconhece os requisitos. Mas se puder ser será em Vildemoinhos.