CDS vota contra Orçamento do Estado “que não serve o país”

O CDS vai votar contra o Orçamento do Estado (OE) para 2019. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela presidente do partido, Assunção Cristas.

A presidente do partido analisou algumas medidas da proposta do Orçamento do Estado, entre as quais o imposto sobre os produtos petrolíferos que considerou ser um "saque fiscal".

Assunção Cristas afirmou, na conferência de imprensa, na sede do partido, que o CDS vai apresentar alternativas, como a redução progressiva dos impostos das empresas, o IRC, além de uma descida de impostos para as empresas no interior do país.

No entanto, ressalvou a presidente, a expetativa de as ver aprovadas é "muito baixa", recordando que, no ano pasado, todas as 91 propostas dos centristas foram chumbadas pela maioria dos partidos de esquerda.

Cristas já tinha dito que a proposta do Governo PS para o Orçamento do Estado para 2019 "não vai no bom caminho" e insistiu em benefícios fiscais para empresas e cidadãos do interior de Portugal.

