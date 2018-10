Ricardo Melo Gouveia faz "top-20" no Andaluzia Masters e segura cartão para 2019

Ricardo Melo Gouveia fechou o Andaluzia Masters, em Espanha, no 16º posto, subiu ao lugar 101 da "Race to Dubai" e fica a salvo de surpresas de última hora no que à manutenção do cartão do European Tour diz respeito. Ricardo garante o cartão para 2019 e continuará na elite do golfe europeu.

Num torneio encurtado para 54 buracos, devido ao mau tempo, o golfista português foi melhorando de dia para dia. Começou com uma volta de 72 pancadas (+1), fez par na segunda ronda e duas abaixo (69 pancadas) no último dia de competição. Terminou a prova com um agregado de uma abaixo do par, empatado na 16ª posição com os espanhóis Alejandro Cañizares e Alvaro Quiros, com o inglês Robert Rock, com o sul-africano Thomas Aiken e com o norte-americano Paul Peterson.

O grande vencedor do Andaluzia Masters foi Sergio Garcia. A jogar em casa, o espanhol revalidou o título conquistado em 2018, com -12 no cartão. O irlandês Shane Lowry foi segundo, a quatro pancadas de Garcia. O terceiro classificado, com -6, foi o finlandês Mikko Korhonen.