Henrique Monteiro: "Sousa Cintra foi uma pessoa muito, muito positiva"

Henrique Monteiro recorda Sousa Cintra, na segunda passagem deste pelo Sporting, como "uma pessoa muito positiva".

O jornalista, e comentador da Renascença, foi o coordenador da Comissão de Fiscalização leonina, nos conturbados últimos dias de Bruno de Carvalho, e evoca Cintra como alguém que trabalhou cerca de três meses apenas e só em prol da causa sportinguista. Daí a "justa" homenagem que esta noite será prestada a uma "figura popular" do universo leonino.

"É mais do que justa. Acima de tudo foi uma pessoa muito, muito positiva. Resolveu problemas importantes, como os do Bas Dost e do Bruno Fernandes [rescisões], e é uma figura do Sporting. Fui com ele a Moreira de Cónegos e, quando parávamos, imensas pessoas do Sporting, ou não, queriam tirar fotografias com ele. Cheguei a pensar que ele poderia pôr em causa o Professor Marcelo Rebelo de Sousa na popularidade", graceja Henrique Monteiro.

O coordenador da Comissão de Fiscalização recorda que Sousa Cintra assumiu uma missão no clube "por mero sportinguismo". "Fartou-se de perder dinheiro, como disse, e eu acredito", acrescenta, assumindo que caso Sousa Cintra decidisse avançar com uma candidatura, nas eleições de setembro, "ficaria desiludido", porque todos tinham garantido que não se iriam candidatar.

Papel de Sousa Cintra na pacificação pós-Bruno de Carvalho

Henrique Monteiro traça, ainda, uma fronteira bem clara entre o que era e o que passou a ser o Sporting, com e sem Bruno de Carvalho. Sousa Cintra, defende, também ajudou a pacificar o clube.

"Assisti, na altura, a jogadores com temor que a direção anterior pudesse voltar. E enquanto não existiam as assembleias, de destituição e eleitoral, não havia descanso no balneário e entre os funcionários. Estamos aqui a lembrar uma pessoa que fez tão bem ao Sporting, mas se quisermos pensar na pessoa que fez pior ao Sporting, essa pessoa foi o anterior presidente", conclui.