Marcelo quer juntar-se a Ronaldo na Juventus já em janeiro

Marcelo e Cristiano Ronaldo poderão voltar a jogar juntos já em janeiro. De acordo com o jornal "Tuttosport", o lateral brasileiro comunicou à direção do Real Madrid que deseja deixar o clube para assinar pela Juventus.

Marcelo, de 30 anos, tem contrato com os espanhóis até 2022, mas, segundo a notícia publicada, pretende mudar de ares e reencontrar Cristiano no balneário. O desejo manifestado não terá agradado a Florentino Pérez, mas o presidente, perante a posição intransigente apresentado pelo jogador, deverá ceder à sua pretensão.

Marcelo cumpre a 13ª temporada em Madrid. Marcou no último jogo do clube, na derrota em casa com o Levante. O Real é sétimo classificado na liga espanhola e Lopetegui vive tempos difíceis no Bernabéu.