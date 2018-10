Casillas mantém o sonho de voltar a jogar por Espanha

Iker Casillas ainda sonha com um regresso à seleção espanhola. Julen Lopetegui, o homem que o levou para o Dragão, nunca o convocou, mas o guarda-redes do FC Porto espera que algo mude com Luis Enrique.

A "Roja" vive uma nova era, ao comando do antigo treinador do Barcelona. Uma era que, acredita Casillas, pode incluí-lo numa chamada, mais de dois anos depois.

O guardião portista respondeu a dez perguntas dos fãs, no Twitter. Numa delas, foi questionado se gostaria de voltar à seçeão espanhola: "Claro que sim!! Entendo que Luis Enrique tem as suas ideias para esta nova etapa, mas eu tenho a minha esperança de voltar".

Um conselho a todos os "madridistas"

O Real Madrid tem tido um início de temporada bastante pobre e, de momento, encontra-se no sétimo lugar da Liga espanhola, além de já não vencer há cinco jogos, para todas as competições.

Casillas foi formado no Real Madrid e lá jogou até 2015, num total de 16 temporadas como profissional, muitas delas como capitão. É, portanto, uma autoridade no que ao clube espanhol diz respeito. E tem uma receita para os adeptos do Real, durante esta crise de resultados: "Manter a calma. A temporada acaba de começar. O adepto 'blanco' é exigente, mas também compreensivo. Houve mudanças. Importantes".

Iker é, também, referência mundial das balizas, por muitos considerado um dos melhores guarda-redes da história. Um fã perguntou-lhe que guardião considera melhor, entre Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e Marc-André Ter Stegen, do Barcelona. Casillas foi além disso.

"Sinceramente, analisando o momento atual dos guarda-redes a nível global, parecem-me os dois melhores [do mundo]. Digo que estão a passar por um 'momento doce'. Ainda que continuem a alargar muito esse 'momento doce'", enalteceu o guarda-redes do FC Porto.