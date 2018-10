Casillas gostava de pendurar as luvas no FC Porto

Iker Casillas gostaria de terminar a carreira no FC Porto. O guarda-redes espanhol fez essa revelação em resposta a dez perguntas de fãs, no Twitter.

Questionado se estaria disposto a pendurar as luvas no Dragão, Casillas foi efusivo: "Gostaria disso!! Estou feliz por viver nesta cidade. E é um clube que me recebeu de braços abertos".

Iker aterrou no Porto no verão de 2015, pelo que vai na quarta época de azul e branco. Na temporada passada, chegou a perder a titularidade, por uns meses, no entanto, recuperou-a perto do final. De resto, foi sempre indiscutível na baliza portista. Porém, os 37 anos são uma evidência e já começa a ser altura de pensar no fim de uma carreira recheada de títulos, entre eles dois Europeus, um Mundial e três Ligas dos Campeões.

Apesar disso, interrogado sobre o que fará depois de acabar a carreira e apresentado com três opções - treinador, dirigente desportivo ou presidente -, Casillas foi inconclusivo.

"As três opções são vinculadas ao futebol e isso é que é bom!! Encantam-me as três, mas para isso há que estar muito bem preparado", escreveu.

Enquanto as luvas ainda estão calçadas, Casillas vai vivendo, na primeira pessoa, as mudanças que se processam no futebol. Uma delas é o videoárbitro (VAR), tecnologia em que a Liga portuguesa foi pioneira e que, em Espanha, foi introduzida apenas esta época.

Um fã espanhol perguntou ao guarda-redes o que pensa do VAR. Casillas foi otimista na análise: "A contribuição do VAR no futebol parece-me boa, mas... é preciso melhorar! Ainda assim, o passo foi acertado".