Passageiro insulta idosa em voo da Ryanair. No final, foi ela que mudou de lugar

“Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia”. As reações de um passageiro num voo da Ryanair estão a tornar-se virais. O homem é visto a dirigir insultos racistas a uma passageira negra, chamando-a "vaca feia e estúpida" e ameaçando-a. No final, foi a mulher que trocou de lugar e as redes sociais não estão contentes com a Ryanair. O voo partiu de Barcelona para Londres, na sexta-feira. David Lawrence, o passageiro que filmou o confronto de palavras, disse à BBC que "tudo estava calmo. Estavamos prontos para descolar e depois um homem embarcou, chegou ao seu lugar e falou muito bruscamente para uma mulher que estava sentada num lugar de corredor. Foi isso que despertou a minha atenção, porque foi muito alto e muito agressivo", diz Lawrence.

Os passageiros contam que o homem empurrou a mulher, para chegar ao seu lugar, junto à janela. Segundo a filha da idosa, a mulher tinha artrite e demorou muito tempo a sentar-se, arrancando a tirada de insultos racistas do homem. No vídeo, diz à mulher que "se não for para outro lugar, eu empurro-a para outro lugar!". E quando a mulher, jamaicana mas a morar no Reino Unido desde os anos 60, fala com a filha, o homem grita, furioso: "Não me fales numa língua estrangeira, sua vaca feia e estúpida". Demorou algum tempo até um comissário de bordo chegar à discussão e pedir ao homem para se acalmar. Os passageiros não intervêm, exceto um homem, sentado imediatamente atrás dos dois envolvidos, que pede constantemente ao homem para parar. "Pare, por favor. Pare!". David Lawrence, que está a filmar, também pede que expulsem o homem. O que está a motivar discussão acesa nas redes sociais é a reação da equipa da Ryanair. A mulher trocou de lugar, o homem manteve o seu e, no final do vídeo, o comissário de bordo diz ao passageiro insultuoso que iria remeter o assunto ao seu supervisor, ao que o homem responde "agora estou bem". Tanto a mulher como a filha pediram que o homem fosse expulso do avião. No Facebook, no vídeo partilhado por David Lawrence, que já foi visto cerca de 4.4 milhões de vezes, os comentários são semelhantes.

Uma pessoa diz que o comportamento foi "nojento" e defende que o homem devia ter sido expulso do avião.