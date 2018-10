Nova era da NBA, ou foi só uma noite de exceção?

Foi uma noite de domingo recheada de surpresas na NBA, com derrotas dos Warriors, dos Rockets, dos Cavaliers, três finalistas das conferências, na época passada, e também dos Thunder, em casa, com os Kings, ja com Westbrook em campo. Fica a dúvida sobre se este arranque de temporada se trata de uma exceção à regra dos últimos anos, ou se estamos perante um renascimento da competição.

Os campeões sofreram a primeira derrota, logo ao terceiro jogo da temporada. Os Golden State Warriors, com todas as suas estrelas disponíveis, perderam na casa dos Denver Nuggets, por 100-98. Gary Harris (28 pontos) e Jokic (23 pontos, 11 ressaltos e seis assistências) dominaram os californianos. Apesar da derrota, Curry foi o melhor marcador do encontro, com 30 pontos, e Durant fez duplo-duplo: 20 pontos e 11 ressaltos.

Hawks surpreendem Cavs

Em Cleveland, depois de um primeiro período em que os Cavs abriram uma vantagem de dez pontos sobre os Hawks, parecia que Atlanta seria frágil para Love e companhia. No entanto, a equipa da Geórgia respondeu com 40 pontos, no segundo quarto, para chegar ao intervalo na frente do marcador, por quatro pontos. O terceiro período foi equilibrado, mas no quarto os Hawks voltaram a voar, com um parcial de 41-25.

O resultado final foi um expressivo 111-133. A grande estrela por detrás destes números foi o "rookie" Trae Young. O novo Curry marcou 35 pontos e fez 11 assistências. Do lado dos Cavs destaque para Love que marcou 16 pontos e ganhou 17 ressaltos.

Harden e Westbrook derrotados

Já os Rockets perderam em Los Angeles, com os Clippers, por 115-112. O desempenho de James Harden, com 31 pontos e 14 assistências, não foi suficiente para os texanos. Os Clippers contaram com poder fogo vindo do banco - Harrell (17 pontos), Lou Williams (12) e Gilgeous-Alexander (12) - e com a liderança de Tobias Harris (23) e Danilo Gallinari (20).

Os Thunder já contaram com Russell Westbrook, recuperado de lesão, mas ainda não foi desta que conquistaram a primeira vitória da época. O base marcou 32 pontos, ganhou 12 ressaltos, fez oito assistências e ainda teve Paul George a acompanhá-lo, com 29 pontos, mas os Sacramento Kings venceram em Oklahoma City, por 120-131. Shumpert, com 26 pontos, foi o melhor marcador dos Kings.