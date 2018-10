Sousa Cintra diz que o Sporting teria melhor plantel se Peseiro não fosse tão indeciso

Sousa Cintra acredita que o Sporting podia ter melhor plantel do que tem, caso José Peseiro tivesse sido menos indeciso a escolher jogadores.

Em entrevista ao "Record", publicada esta segunda-feira, o ex-presidente interino da SAD leonina garante deu ao treinador todos os jogadores que ele pediu, mas podia ter dado ainda mais, se tivesse havido maior celeridade: "Ele fazia a leitura dos jogadores. Mas perdia muito tempo a analisar. Via, via, serve, não serve, houve ali alguma falta de decisão. Tenho enorme respeito pelo treinador, mas na escolha dos jogadores houve muita indecisão. Sim, depois não, depois sim, não, talvez".

"Poderíamos ter outro plantel, apesar de este ser bom", comenta Cintra, que revela que Peseiro analisou muitos jogadores, "se calhar demais". Porém, ficou a faltar um avançado, que quase foi Prijovic, do PAOK.

"Tivemos praticamente contratado aquele que jogou com o Benfica. Até lhes marcou um golo. Tivemos as negociações muito adiantadas. Esteve para vir. O Peseiro disse primeiro que sim, depois não, e no fim até disse que ele nem sequer iria para o banco. Houve muitas indecisões e perdemos dois ou três bons jogadores. As coisas são como são e eu também queria que ele apostasse na prata da casa", reconhece.

Apesar desse problema, Sousa Cintra sublinha que "não iria contratar jogadores que o treinador não queria" e que aqueles que comprou eram jogadores de seleção nacional, "não eram jogadores de meia-tigela".

Diaby quase ainda não jogou, mas Peseiro "está encantado" e disse "maravilhas" do maliano. Cintra tentou "despachar" Viviano, contratação de Bruno de Carvalho, mas "não apareceu ninguém que o quisesse".

Jesus esteve "por um fio"



Sousa Cintra desvenda que Peseiro não foi primeira opção para treinador. Isto porque o maior desejo era mesmo manter Jorge Jesus, que acabara de trocar o Sporting pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

"Ao Jesus corre-lhe o sangue do Sporting nas veias e fez um excelente trabalho no clube. Tinha contrato assinado para ir lá para os árabes que o obrigava a ficar lá pelo menos seis meses. Se quisesse sair tinha de pagar uma indemnização. Essa situação complicou a questão. No entanto, quando ele chegou lá não gostou muito daquilo, ficou atrapalhado e sentiu vontade de voltar. Houve um momento em que isso esteve para acontecer, mas eles tinham o passaporte dele e as coisas ficaram por ali. Ainda falei com o Torres Pereira porque tem um irmão embaixador e ponderámos arranjar-lhe um passaporte para ele sair de lá. Houve essas conversas. Não veio por um fio", revela Sousa Cintra.

Cintra ainda pensou em Paul Le Guen, treinador que foi tricampeão francês pelo Lyon. "Tinha de ter um plano B e pensei num treinador estrangeiro, campeão e disponível", explica o ex-presidente interino.

"Disse-lhe que se não encontrássemos uma solução ele seria o treinador do Sporting. Entendia que a melhor solução era um treinador português. E há muitos e bons. Fiz a leitura dos que estavam disponíveis e escolhi o Peseiro", conta Sousa Cintra, que revela ter-se mantido firme perante as dúvidas dos seus companheiros. "Foi uma aposta minha", esclarece.