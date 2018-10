Kerber aproxima-se de Halep

Angelique Kerber subiu ao segundo lugar do ranking mundial de ténis e está mais próxima da romena Simona Halep, que por lesão irá falhar o que resta da temporada. A tenista alemã ultrapassou Caroline Wozniacki, que desceu para o terceiro posto.

As alterações no "top-10" não ficaram por aqui. Petra Kvitova e Sloane Stpehens subiram dois lugares, cada uma. A checa é a nova número cinco do mundo. A norte-americana está na sexta posição. Svitolina (7) e Pliskova (8) desceram na classificação.

Nota, ainda, para a estreia de Daria Kasatkina no "top-10". A russa, de 21 anos, está na décima posição. A holandesa Kiki Bertens, que vai substituir Simona Halep no WTA Finals, subiu para o nono lugar. Serena Williams, que também não competirá mais até ao final da época, está no 15º posto.

Inês Murta continua a liderar o pelotão das portuguesas. A número nacional é a 595 do mundo. Maria João Koehler surge na posição 627 e Francisca Jorge na 684.