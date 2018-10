Embaixadora Angelina Jolie vai avaliar situação dos refugiados venezuelanos no Peru

A ONU encarregou Angelina Jolie de avaliar a situação dos migrantes venezuelanos no Peru, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Uma missão de três dias para avaliar as necessidades humanitárias dos refugiados venezuelanos e os desafios enfrentados pelo Peru como país anfitrião” são as funções atribuídas à estrela de Hollywood e Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR, segundo um comunicado da organização.

Angelina Jolie já havia visitado em junho um campo de refugiados na Região Autónoma do Curdistão no Iraque, por iniciativa do ACNUR, e percorreu a velha cidade de Mossul, um antigo reduto do grupo extremista Estado Islâmico.

A grave crise económica que afeta a Venezuela, marcada por uma acentuada recessão, hiperinflação e escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos, provocou um êxodo maciço de centenas de milhares.



Cerca de 456 mil venezuelanos residem atualmente no Peru, em comparação aos seis mil que se encontravam no país em 2016.

Dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que a inflação na Venezuela deverá atingir os 1.350.000% este ano.