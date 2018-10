João Sousa cai quatro posições no "ranking" mundial de ténis

João Sousa caiu para o lugar 48 do "ranking" ATP. O número um nacional desceu quatro posições, numa semana em que esteve fora do circuito por uma boa causa. Ao serviço da seleção, João Sousa foi determinante na vitória sobre a África do Sul. Portugal salvou-se da descida e apurou para a qualificação para a Davis Cup Finals.

João Sousa joga, esta semana, no Open de Basileia, categoria ATP 500. Na 1ª ronda terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut (26). Pedro Sousa subiu dois lugares e surge na posição 138. Gastão Elias é o 198 do planeta e o número três nacional.

Na frente continua tudo muito equilibrado, com Djokovic à espreita de terminar o ano no primeiro lugar, atualmente nas mãos de Nadal. Os dois tenistas estão separados por apenas 15 pontos. Curiosamente, nenhum dos dois estará em competição esta semana. Já Federer, o número três do mundo, é o cabeça-de-série número um do Open de Basileia. A jogar em casa, o suíço procura aproximar-se aos dois da frente.