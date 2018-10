Benfica conta com Jardel para a Liga dos Campeões

Jardel é a grande novidade nos convocados do Benfica para o jogo com o Ajax, a contar para a 3ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Afastado há praticamente um mês, desde que lesionou aos 16 minutos do jogo com o Chaves, o brasileiro volta a ser opção para Rui Vitória e, ao que tudo indica, será titular.

Jardel deverá voltar à equipa e faser dupla com Conti, curiosamente o jogador que o substituiu em Trás-os-Montes. Rúben Dias, o dono do lugar, cumpre castigo em Amesterdão, depois de ter visto vermelho em Atenas, no jogo com o AEK, e Lema está lesionado. Estas duas baixas levam o treinador a manter Ferro entre os eleitos. O central da equipa B já tinha sido chamado para o encontro com o Sertanense, mas Rui Vitória optou por dar a titularidade a Alfa Semedo no centro da defesa.

Além de Lema, o técnico não conta, por motivos físicos, com Ebuehi e Krovinovic. O Benfica joga em Amesterdão, com o Ajax, em jogo para a 3ª jornada da fase de grupos, na terça-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos;

Defesas: Conti, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Jardel, André Almeida e Ferro;

Médios: Fejsa, Gabriel, Alfa Semedo, Pizzi, João Félix e Gedson;

Avançados: Zivkovic, Salvio, Cervi, Rafa, Jonas, Seferovic e Ferreyra.