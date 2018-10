A confissão de Sousa Cintra

Em entrevista ao jornal "Record", Sousa Cintra revela que o regresso de Jorge Jesus esteve para ser uma realidade. O treinador deixou o Sporting, seguiu para o Al Hilal da Arábia Saudita, mas o antigo presidente quase conseguiu o seu regresso. "Jesus não voltou por um fio", diz Sousa Cintra na frase que é manchete do "Record".

"Houve muita indecisão de Peseiro na escolha dos jogadores" é outra das revelações.

"A Bola" destaca entrevista a Manuel Fernandes, na semana em que o FC Porto visita o terreno do Lokomotiv de Moscovo. O médio confessa que não liga muito à bola: "Não vejo muito futebol. Prefiro ler, fazer pilates e lutar boxe". O internacional português anuncia a saída do clube russo.

A manchete do jornal "O Jogo" também tem como pretexto o jogo dos campeões nacionais na Champions. "O FC Porto vai ganhar", adivinha Yuran, antigo avançado dos portistas. Marega surge em primeiro plano. O maliano deverá surgir no centro do ataque, como consequências das ausências de Soares, que não está inscrito, e de Aboubakar, lesionado.

Dyego Sousa surge como nota de rodapé nos três desportivos. Foi o avançado que resolveu o jogo do Braga em Felgueiras. Os minhotos seguem em frente na Taça de Portugal. A queda do Nacional da Madeira é outro dos destaques dos resultados do fim-de-semana.

"O Jogo" anuncia que Wendel está de volta ao plantel principal do Sporting, depois de ter despromovido à equipa B, e que o central Douglas rescindiu por mútuo acordo.

O "Record" revela que o Benfica recusou propostas do Galatasaray por Seferovic e destaca o sétimo título de Marc Márquez no MotoGP. O piloto espanhol sagrou-se campeão do mundo, em Motegi, no Japão.