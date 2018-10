O cinema está em festa

Hoje é o primeiro de três dias com bilhetes a preços reduzidos. Estão disponíveis mais de 10 mil sessões em todas as salas do país e cada bilhete custa dois euros e meio.

Os oito filmes que estrearam esta semana nos cinemas, como “O Primeiro Homem na Lua” e “Assim Nasce uma Estrela” são apenas alguns dos muitos que estarão em exibição e que podem ser vistos a preço reduzido.

A iniciativa abrange todas as sessões dos filmes que estejam em cartaz nas referidas datas, mas apenas sessões normais (2D).

Os entusiastas da sétima arte têm até quarta-feira para aproveitar os bilhetes mais baratos.

A Festa do Cinema realiza-se desde 2015, com o objetivo de revitalizar o hábito de o público português ir ao cinema ver produções nacionais e internacionais.