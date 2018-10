Leigos para o Desenvolvimento apelam ao voluntariado

Esta iniciativa visa recrutar voluntários interessados numa experiência missionária em África e em Portugal durante um período mínimo de um ano.

Sobe o lema “Queres ser voluntário? Não percas a oportunidade”, os Leigos para o Desenvolvimento realizam até 25 de outubro sessões de apresentação em vários pontos do país.

A iniciativa serve para “dar a conhecer a nossa proposta de voluntariado, que é um voluntariado de longa duração, ou seja, implica uma permanência no terreno de, no mínimo, um ano para as nossas missões em África e em Portugal. O objetivo destas sessões é apresentar a organização, o nosso trabalho, quem somos, o que fazemos e também o perfil de voluntário que nós procuramos”, explica Rita Fonseca, responsável pela comunicação dos Leigos.

Quanto ao perfil do voluntário que procuram, “são pessoas com idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos no caso da missão em África e 45 anos no caso da missão em Portugal. Os nossos voluntários devem ter já uma licenciatura, se não, uma experiência profissional relevante que também depois os ajude na experiência de voluntariado que vão realizar”.

Estas sessões dos Leigos estão a decorrer até ao dia 25 de outubro em Évora, Aveiro, Braga, Coimbra, Viseu, Porto e Lisboa.

Não é preciso fazer inscrição, basta aparecer nos locais onde decorrem estas apresentações, que são também uma oportunidade para ouvir testemunhos de quem já passou por uma experiência destas.

Antes de partirem em missão, os candidatos “fazem formação durante aproximadamente um ano. E esse tempo de formação é mesmo um tempo para as pessoas conhecerem a organização, perceberem se de facto gostariam de partir numa experiência missionária de voluntariado, perceber se também se identificam com a nossa organização, com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa forma de trabalhar”.

Esta organização católica trabalha há 32 anos em prol do desenvolvimento em países de expressão portuguesa. Está presente em Moçambique, Angola e S. Tomé e Príncipe. E por cá têm uma missão na Caparica/Pragal, no concelho de Almada.

Desenvolve projetos nas áreas do emprego, empreendedorismo, educação e formação, entre outros. Realiza ainda trabalho pastoral nas comunidades locais.

Beneficiam dos seus programas 50 mil pessoas por ano. E já partiram em missão mais de 400 voluntários.