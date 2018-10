Foi à americana. Vettel adia título de Hamilton

A Mercedes tinha a festa preparada e Hamilton estava pronto para, a três corridas do final da época, assegurar o título de campeão do mundo de Fórmula 1. A ação, no Texas, foi de um filme americano, mas o final não feliz para marca alemã e para o piloto britânico.

Hamilton terminou no terceiro lugar, atrás de Verstappen (Red Bull) e do grande vencedor do dia, Kimi Raikkonen, em Ferrari. As batalhas nas curvas do Circuito das Américas foram intensas, mas a verdadeira guerra entre Hamilton e Vettel, o único que pode ainda bater o inglês.

Nas últimas voltas, Vettel estava no quinto posto e Hamilton precisava de terminar em segundo para resolver as contas do título. Pressionou ao máximo o Red Bull de Verstappen, chegou a estar lado a lado com ele, mas não foi capaz de o ultrapassar. Vettel aproveitou um erro de Bottas e ainda terminou no quarto posto, mantendo ainda uma ténue esperança de não ver Hamilton conquistar o bicampeonato, o quinto da sua carreira.

Tudo poderá ficar resolvido já no próximo domingo, no GP do México. Para garantir o título, Hamilton tem de ganhar cinco pontos a Vettel. Depois do México, o Mundial de Fórmula 1 passa pelo Brasil e termina em Abu Dhabi.

Parece que fica para o segundo plano, mas Raikkonen não concordará. O finlandês foi o grande vencedor em Austin. Há cinco anos que o finlandês não subia ao degrau mais alto do pódio. Foram 113 corridas de jejum de vitórias para o piloto de Ferrari, que está de saída da escuderia italiana rumo à Sauber.