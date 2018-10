Voleibol. Encarnados derrotam Sporting

O Benfica venceu o Sporting para o campeonato nacional de voleibol numa partida muito equilibrada.

Os leões venceram o primeiro set por 25-22 e os encarnados responderam na mesma moeda no segundo.

O campeão nacional venceu o terceiro set por 27-25, mas a equipa da Luz foi mais forte nos últimos dois sets: 25-23 e 15-10.

Este foi o primeiro triunfo de uma equipa sénior do Benfica no novo pavilhão do Sporting, o “João Rocha”.