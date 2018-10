Futsal. Benfica ganha ao campeão e reforça liderança

O Benfica venceu o Sporting por 4-1 no derby de futsal.

Com esta vitória os encarnados reforçam a liderança do campeonato, agora com cinco pontos de vantagem sobre os leões.

O brasileiro Fernandinho esteve em destaque ao apontar três golos.

Fits, das águias, e Leo, pelo campeão nacional, marcaram os restantes tentos do encontro disputado no pavilhão da Luz.

No campeonato, o Benfica soma seis vitórias em seis jogos. O segundo classificado é o Módicus, com 15, e em terceiro estão os leões com 13 pontos.