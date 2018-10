Greve dos trabalhadores da My Way nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Os trabalhadores do serviço MyWay - que dão assistência nos aeroportos aos passageiros com mobilidade reduzida - estão em greve este domingo. Exigem ser considerados trabalhadores da ANA - Aeroportos de Portugal e não da Portway.

O protesto foi convocado pelo Sitava para contestar a política de baixos salários e denunciar situações de precariedade e de discriminação na empresa.

Os trabalhadores dizem que a sua função não faz parte das categorias reconhecidas na aviação e exigem progressão na carreira. Alegam ainda o não cumprimento de contratação coletiva por parte da Portway.

Esta manhã, concentraram-se junto à zona das chegadas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

O serviço My Way está disponível nos três aeroportos e também no de João Paulo II, Santa Maria, Horta, Flores, Madeira e Porto Santo. Os passageiros que necessitem deste serviço são acompanhados até ao avião desde a chegada ao aeroporto ao embarque, passando pelo check-in e controlos de segurança.