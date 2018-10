Portugal disponível para acolher refugiados que estão em campos na Grécia

O ministro da Administração Interna garante que Portugal está disponível para acolher os refugiados que se encontram em campos na Grécia, mas diz que é prematuro afirmar que o acordo bilateral ficará fechado já esta semana, aquando do encontro entre os dois países.

Na terça-feira, Eduardo Cabrita estará de visita ao campo de refugiados de Eleona, em Atenas, e vai reunir-se com vários ministros gregos, nomeadamente das áreas do Interior, da Proteção Civil e das migrações.

"Com a Grécia, aquilo que temos é uma posição de princípio de abertura para analisar a hipótese de um programa bilateral de apoio à Grécia na gestão de refugiados", disse o ministro à margem das celebrações do dia municipal dos Bombeiros, este domingo, em Cascais.

Apesar da intenção de avançar com o acordo bilateral de acolhimento de refugiados que chegam à Grécia, o ministro admite que é cedo para garantir que o acordo fique fechado já na terça-feira. "Dependerá do financiamento da União Europeia, isto é, aquilo que Portugal e a Grécia defenderão é que a União Europeia deve apoiar um programa bilateral da mesma forma que apoia, por exemplo, a vinda de refugiados a partir do Egito e da Turquia", afirma Eduardo Cabrita.

Na segunda-feira, o ministro da Administração Interna parte para a Grécia.