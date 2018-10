Festa na chegada da comitiva olímpica da Juventude a Portugal

A conquista do ouro "tem um significado muito grande, já sonhávamos com isto desde há três anos, desde que soubemos que vínhamos aos Jogos Olímpicos da Juventude. É um sonho tornado realidade”, disse aos jornalistas Telma Pereira, capitã da equipa de futsal.

Dezenas de pessoas receberam este domingo, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a comitiva dos Jogos Olímpicos da Juventude, com destaque para a equipa feminina de futsal, que conquistou o ouro em Buenos Aires.

Andreia Gonçalves, conhecida por 'Fifó', foi a melhor marcadora do torneio, com 21 golos, incluindo os quatro da final.

O selecionador que levou a equipa feminina de futsal de sub-19 a este título olímpico revelou o “segredo” da conquista.

O selecionador destacou ainda a forma como as atletas encararam a competição, sempre com ambição de quererem ganhar: “O segredo está no foco, no compromisso, na ambição de querermos ganhar. À partida estaríamos entre as candidatas, e à medida que o torneio se foi desenvolvendo, fomos conhecendo os adversários, sentimos que a amarelinha tinha de ser nossa", sublinhou Luís Conceição.



Esta conquista, segundo o selecionador, representa a aposta que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito ao longo dos últimos anos, antevendo um futuro risonho para a modalidade.