Descarrilamento de um comboio em Taiwan faz 22 mortos

Pelo menos 22 pessoas morreram e cerca de 170 ficaram feridas devido ao descarrilamento de um comboio de alta velocidade em Taiwan, avançam as autoridades locais. O acidente ocorreu próximo da capital de Taiwan, no distrito de Yilan, no nordeste da ilha. O local é junto à costa, um destino popular entre os turistas.

O comboio Puyuma Expresso 6432, que efetuava a ligação entre Shulin e Taitung, com 336 passageiros, descarrilou pelas 16h50 locais (09h50 em Portugal), desconhecendo-se as causas do acidente, avançam as agências noticiosas internacionais.

Várias carruagens ficaram viradas ao contrário. Segundo uma agência de notícias local, há mais de 30 pessoas presas no interior do comboio.