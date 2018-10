Que tratado é este que Trump quer destruir e porque pode a Europa ficar em perigo?

Gorbachev propôs ainda mudanças mais profundas na relação estratégica e o chanceler alemão (RFA) Helmut Kohl anunciou a retirada unilateral dos sistemas conjuntos Pershing 1 dos EUA, aumentando a vulnerabilidade do seu país a um ataque do Pacto de Varsóvia.

Mikhail Gorbachev assume a liderança da União Soviética em 1985 e, no início de 1986, propõe a proibição de todas as armas nucleares até ao ano 2000, incluindo os mísseis de alcance intermédio (INF) na Europa. Os EUA contrapropuseram com a redução gradual a zero dos lançadores de mísseis na Europa e na Ásia até 1989.

No caso de estas negociações falharem, a NATO procederia à modernização do seu armamento nuclear de médio alcance e implantaria 464 mísseis lançadores em solo europeu, mais concretamente na Bélgica, Itália, Países Baixos e Reino Unido.

A queda do Muro de Berlim e a crise na União Soviética ditaram o fim do Pacto de Varsóvia, em março de 1991, acabando em simultâneo com o período da Guerra Fria.

Pacto de Varsóvia era a aliança militar formada por países socialistas do Leste europeu e a Rússia, em contraposição à NATO, organização que unia as democracias da Europa Ocidental e os Estados Unidos na defesa de eventuais ataques vindos do Leste.

“É a maior crise no controlo de armas nucleares desde os anos 80”, afirma o vice-diretor geral do Instituto Royal United Services, ouvido pelo jornal “The Guardian”. Malcolm Chalmers é apenas um dos peritos na matéria que teme pelo fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, mais conhecido por INF.

No início deste mês (outubro de 2018), Jens Stoltenberg afirmou que a aliança atlântica estava “preocupada com a falta de respeito da Rússia pelos compromissos internacionais assumidos, incluindo o Tratado INF”.

A partir do final da década de 2000, começaram a ser divulgadas notícias sobre alegadas violações do Tratado INF por parte da Rússia. Mas só recentemente é que a NATO, através do seu secretário-geral, confirmou a existência de uma violação das regras por parte de Moscovo.

Putin prevarica, Trump fica com as culpas. “Um erro colossal”

No sábado, Donald Trump veio anunciar que, “a menos que a Rússia e a China venham ter connosco e digam ‘vamos todos ser espertos e não desenvolver este tipo de armas [nucleares]”, os Estados Unidos deixarão o acordo.

O Presidente norte-americano incluiu a China nas razões para o abandono do tratado, ainda que Pequim não esteja comprometido com o mesmo. Contudo, o arsenal chinês tem sido um foco de preocupação no seio da administração Trump, para a qual o facto de a China não estar abrangida por aquele acordo coloca os Estados Unidos em desvantagem, o que, no entender do Presidente norte-americano, “é inaceitável”.

Na opinião de Jeffrey Lewis, especialista do Instituto de Middlebury de Estudos Internacionais, em Montere, e diretor do programa da Ásia de Leste para a não proliferação de armas, a saída do acordo “é um erro colossal”.

“A Rússia viola o tratado e é Trump que fica com as culpas”, sustenta, em declarações ao jornal “The Guardian”.

Mas Donald Trump tem sido instigado a acabar com o tratado, nomeadamente pelo seu terceiro conselheiro para a segurança nacional, John Bolton, um opositor de longa data aos tratados de controlo de armamento.

Bolton e Tim Morrison, conselheiro de controlo de armamento no Conselho de Segurança Nacional dos EUA, são também contra a extensão do tratado New Start, assinado em 2010 entre Barack Obama e Dmitri Medvedev (então Presidente da Rússia) e que limita o número de ogivas nucleares a 1.550 para ambas as partes. Este acordo expira em 2021.

“Suspeito que os nossos aliados europeus não estejam muito contentes com as intenções do Presidente Trump”, afirma o antigo porta-voz do Departamento de Estado norte-americano John Kirby, agora comentador de assuntos militares na CNN.

No seu entender, o grande objetivo do INF foi providenciar uma estabilidade estratégica ao continente europeu e não propriamente “resolver todos os problemas com a União Soviética”.