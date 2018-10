MotoGP. Marquez desloca ombro durante os festejos

Marc Marquez deslocou o ombro quando estava a celebrar o pentacampeonato de MotoGP, o sétimo título mundial da sua carreira.

O piloto espanhol venceu o Grande Prémio do Japão e, no final da corrida, estava a festejar com alguns elementos da sua equipa (Honda) ainda em pista, quando Scott Redding se aproximou. Marquez quis celebrar também com o piloto britânico, mas ao esticar o braço para o abraçar, acabou por deslocar o ombro.

O piloto espanhol deitou-se no chão e foi prontamente ajudado pelo 'staff' da equipa que se encontrava a festejar com ele. "Felizmente, o meu irmão e o Jose estavam lá e colocaram o ombro no sítio", disse Marquez aos jornalistas, revelando também que já deslocou o ombro várias vezes durante o treino

A adrenalina da vitória ajudou o piloto a suportar a dor, mas ao site de automobilismo Crash, Marquez admitiu que terá de parar em dezembro para ir ao médico.

Nas redes sociais, Scott Redding pediu desculpas pelo seu papel no incidente.