GP do Japão. Afinal, Miguel Oliveira fica em terceiro

Miguel Oliveira, em KTM, ficou afinal em terceiro lugar no Grande Prémio do Japão de Moto2. O piloto português terminou a prova na quarta posição, mas o vencedor da corrida, Fabio Quartararo (Speed Up), foi desqualificado. O piloto francês foi punido devido à pressão dos pneus.

Oliveira saiu da nona posição da grelha, ainda conseguiu recuperar até à quarta posição, mas perdeu mais sete pontos para o líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que terminou em segundo, mas acabou por ser o vencedor devido à desqualificação de Fabio Quartaro.

Miguel Oliveira está agora a 35 pontos do primeiro lugar do Mundial de Moto2, quando ficam a faltar três corridas para terminar o campeonato. A próxima prova realiza-se no próximo domingo, dia 28, na Austrália.

Em terceiro lugar nesta 16.ª prova do campeonato está Lorenzo Baldassari, com 148 pontos.

Marc Márquez sagra-se pentacampeão de MotoGP

O espanhol Marc Márquez (Honda) conquistou este domingo o sétimo título mundial da sua carreira, quinto em MotoGP, ao vencer o Grande Prémio do Japão.

O piloto espanhol – que partia para esta prova com 77 pontos de vantagem para o segundo, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) – viu o principal rival na luta pelo título cair a duas voltas do final.