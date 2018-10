Barça ganha mas perde Messi

O Barcelona venceu o Sevilha por 4-2 o Sevilha, recuperou a liderança da liga espanhola, mas perdeu Messi para as próximas semanas.

O avançado argentino lesionou-se aos 26 minutos. Fraturou o braço direito e vai falhar, pelo menos, três semanas de treinos.

Entre os jogos perdidos, o número 10 do Barça falha o clássico com o Real Madrid e a partida da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão.

Antes de sair, Messi ainda ofereceu um golo a Philippe Coutinho e marcou o segundo. Suárez fez o 3-0, antes de Sarabia reduzir, mas os catalães voltaram a marcar por Rakitic. Nos descontos Muriel fechou as contas para o 4-2.

Com os três pontos conquistados, o Barcelona recuperou a liderança da liga espanhola, com um total de 18, superando o Alavés (17) e aumentou para quatro a vantagem para o rival Real Madrid (quinto), que perdeu em casa com o Levante (2-1).

Além de ter alargado a vantagem para um adversário direto, dado que o Sevilha é terceiro, com 16 pontos, o Barcelona abriu também a diferença para o Atlético de Madrid, quarto com 16 pontos, que empatou 1-1 em casa do Villarreal.