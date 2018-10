Fórmula 1. Hamilton sai da pole nos Estados Unidos

O britânico Lewis Hamilton, em Mercedes, garantiu a nona 'pole position' da temporada, ao ser o mais rápido no Circuito das Américas, na qualificação para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes bateu o recorde do circuito texano, com o tempo de 1.32,237 minutos, deixando o alemão Sebastian Vettel, em Ferrari, a 0,061 segundos.

No entanto, devido a uma penalização sofrida na primeira sessão de treinos livres de sexta-feira, Vettel perde três posições na grelha e parte apenas do quinto lugar, atrás dos finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) e do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

"Foi uma pena. Fiquei satisfeito com as voltas que fiz, mas o vento dificultou as coisas. Contudo, estou satisfeito, tendo em conta o que passámos nas últimas semanas", declarou Vettel após a sessão.

Lewis Hamilton, que garantiu a 81.ª 'pole position' da carreira, admitiu que "foi apertado", mas ficou "satisfeito". Agora espera "uma boa corrida", num circuito onde conta com quatro vitórias nos últimos quatro anos.

Campeão em título, o britânico da Mercedes pode conquistar o quinto cetro da sua carreira já no domingo, se vencer a corrida e Sebastian Vettel ficar abaixo do segundo lugar.