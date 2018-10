Sínodo dos Jovens na Guarda

Das palavras à ação. A diocese da Guarda quer tentar acolher melhor os jovens na Igreja. Daí a ideia do Sínodo dos jovens na diocese.

Quem é jovem reconhece o esforço. Domingos Quiluanje, 28 anos, a estudar matemática na Universidade da Beira Interior (UBI), deslocou-se ao Seminário da Guarda para dar o seu contributo. “A questão da espiritualidade não acontece rapidamente, temos que criar condições para que isso aconteça. Condições que podem ser programas, acampamentos”, sugere, corroborado por Leonor Marujo, 17 anos: “São precisas coisas mais dinâmicas e não tão formais”. Domingos insiste: “Estamos a viver uma conjuntura diferente, os tempos mudaram e é preciso uma nova dinâmica e encontrar caminhos que possam dar solução aos problemas da juventude”.

Mas, mais do que palavras, importa o testemunho, considera Marília Ferreira, dinamizadora do grupo de trabalho da diocese da Guarda. “Dou como exemplo o padre da Covilhã, o padre Fernando, um padre muito amigo dos jovens”.

O padre Fernando Brito, tem 83 anos, sacerdote há 60, é responsável pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição na Covilhã e sempre ligado às atividades juvenis.

Segredo para lidar com os jovens? “Amá-los muito, eu sinto-me bem entre os jovens”.

O sínodo destinado aos jovens da diocese da Guarda, organizado pelo padre Rafael Neves, coordenador do Departamento da Pastoral Juvenil Universitária e Vocacional da diocese da Guarda que refere: “Fazer uma espécie de sínodo à semelhança do que está a acontecer em Roma, mas um sínodo mais local, para escutar os jovens da diocese, nas questões da Igreja, da fé, da vocação”, explica, acrescentando que “no trabalho com os jovens, a Igreja tem um tom muito cinzento e precisamos dos jovens para tornar a Igreja mais interventiva e ativa”.

O também jovem Padre Rafael anuncia ainda que a diocese vai organizar em S. Gião, no concelho de Oliveira do Hospital, arciprestado de Seia, um campo de férias jovem, agendado para o verão do próximo ano.

Deixar de lado o tom cinzento, e comunicar com os jovens, na linguagem dos jovens. O encontro marcado para o Seminário da Guarda teve como destinatários os jovens entre os 15 e os 30 anos, os párocos e outros acompanhadores dos jovens, catequistas e animadores de grupos de jovens.

Este ‘Sínodo’ Diocesano dos Jovens acontece quando no Vaticano está a decorrer a XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos que tem como tema “Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional”. O Papa Francisco convocou os bispos de todo o mundo para, de 3 a 28 de outubro, analisarem a situação atual da juventude e vocações.