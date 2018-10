Golo de Ronaldo não chega para vencer

O golo de CR7, o quinto no campeonato, foi apontado aos 18 minutos, aproveitando o ressalto de uma bola rematada por João Cancelo e desviada por um defesa.

A Juventus empatou 1-1, com golo de Cristiano Ronaldo, diante do Génova e perdeu os primeiros pontos na liga italiana desta temporada.

Na segunda parte um ex-jogador da Olhanense, Daniel Bessa, fez o empate aos 67 minutos, após assistência de Kouamé.

Do lado do Génova também jogou o defesa Pedro Pereira. Iuri Medeiros não saiu do banco.

A Juve mantém-se na liderança da Série A, com 25 pontos, mais sete do que o Nápoles, que joga ainda este sábado.