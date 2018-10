PCP não diz como vota OE. Ainda “pode haver alguma recaída do Governo"

O PCP não se compromete na aprovação do Orçamento do Estado para 2019. Partido vai esperar pela discussão na especialidade porque ainda “pode haver alguma recaída do Governo do PS”.

Jerónimo de Sousa diz que “o PCP não se quer antecipar”.

“Há uma proposta que está em cima da mesa, com insuficiências, com limitações. Ainda há caminho para fazer, pode haver alguma recaída do Governo do PS e, portanto, será na fase da discussão na especialidade que nós determinaremos a nossa posição”, referiu.

Bloco de Esquerda já disse que vota a favor do documento e o PSD já garantiu o voto contra.

O líder comunista falou à margem de uma visita a Montemor-o-Velho, um dos concelhos do distrito de Coimbra mais afetados pela tempestade “Leslie”.