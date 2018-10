D. Francisco Senra Coelho. “É preciso haver uma resposta da Igreja para a pastoral juvenil"

O Arcebispo de Évora lamenta que os jovens, após o Crisma, se dispersem da vida cristã. À margem das Jornadas nacionais da pastoral juvenil, D. Francisco Senra Coelho, membro da Comissão Episcopal do Laicado e Família, diz que isso não favorece o estabelecimento de relações familiares cristãs.

Segundo o prelado, “é preciso haver uma resposta da Igreja para a pastoral juvenil, que fica um pouco entregue às comunidades, à sua capacidade,” até porque “há comunidades com menos capacidades e, por isso, fica um hiato.” Daí que “muitos jovens entre o crisma e a sua decisão de constituir família, se dispersem, e não celebrem o sacramento do matrimónio, mas partam para a experiência familiar, para o seu viver em casal, apenas na união de facto ou no casamento civil.”

Um “grande desafio,” reconhece o arcebispo, ao qual a pastoral juvenil e a pastoral familiar devem responder. Para D. Francisco Senra Coelho “terá que ser a pastoral juvenil a consciencializar-se que esta temática da família cristã, este modo de ser cristão, este ser “à maneira de Cristo,” tem de estar presente na sua ação.” Aquilo que a pastoral familiar deve fazer, adianta o arcebispo de Évora, “é formação de formadores, (…) por exemplo, aos chefes do Corpo Nacional de Escutas, aos catequistas, aos líderes dos movimentos juvenis.” Isto porque “é necessário que a temática da família não esteja ausente.”

Três anos depois da realização do Sínodo das Famílias, está-se, segundo D. Francisco Senra Coelho, “num momento de Primavera, de renovação, a partir da consciencialização que nos propõe a Exortação apostólica, o Encontro mundial das famílias e a própria leitura dos sinais dos tempos.” Um processo que exige “grande participação do laicado e que a pastoral familiar seja transversal, desde a catequese à pastoral juvenil.” As novas famílias têm também “que ter uma atenção redobrada” e é preciso a “inserção de todos na vida comunitária, que a Igreja acolha cada um com a sua história, muitas vezes de algum sofrimento.”

Com cerca de 350 inscritos, as jornadas nacionais da pastoral familiar decorrem em Fátima, com o tema: “Família, o Sim do Deus Amor.” A manhã foi preenchida com a conferência “O Evangelho da família: uma proposta de vida plena” por Monsenhor Duarte da Cunha, que participou, como perito, no Sínodo das Famílias. De tarde decorrem vários workshops a cargo de agentes da pastoral da família de diversas dioceses do país.