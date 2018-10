Sínodo 2018

Participantes lusófonos propõem novo observatório para a juventude

20 out, 2018 - 15:50 • Ecclesia

O Português foi usado pela primeira vez como idioma oficial no Sínodo. Relatório do grupo apela a uma Igreja e sociedade “inclusivas”, capazes de promover a “solidariedade com os mais necessitados e o cuidado da casa comum”.