Seis chefs juntam-se para jantar solidário em Aveiro

Seis reputados chefs com ligações a Aveiro juntam-se este sábado para cozinhar por uma causa solidária. Duarte Eira, Daniel Cardoso, Diogo Pires, Gerson Oliveira, Tony Martins e Ricardo Marques aceitaram o desafio de confecionar um jantar a favor das Florinhas do Vouga, a maior e a mais antiga Instituição Particular de Solidariedade Social de Aveiro.

Com um refeitório social e um balneário para gerir e manter, a associação "precisa mesmo de toda a colaboração da cidade", diz à Renascença Mariana Serra, psicóloga nas Florinhas do Vouga.

Foi Mariana quem lançou o desafio aos chefs de Aveiro e confessa que "não fazia a mínima ideia do trabalho que um chef tem". "Eles trabalham muitas horas", constata. A iniciativa só foi, por isso, possível devido à "boa vontade dos donos dos restaurantes e hotéis em associar-se e em cederem-nos os chefs por uma noite".

A ementa do jantar ainda não conhecida - ou seja, quem comprou bilhete só vai conhecer o menu na mesa. Sabe-se apenas começará com uma "welcome drink" e canapés confecionados. Depois, é servido o menu de seis pratos.

Caberá ao bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, fazer o agradecimento aos chefs solidários e aos comensais, que há vários dias esgotaram a lotação de 130 lugares.

A associação Florinhas do Vouga tem mais de 120 voluntários no terreno e desenvolve o trabalho junto de pessoas mais carenciadas, incluindo sem abrigo e toxicodependentes.